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Происшествия
17.08.2018 10:42
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Вонзившая в голову ребенка расческу петербурженка уверяет, что стукнула по темени несильно

Вонзившая металлическую расческу в голову 2-летнего ребенка уверяет, что несильно стукнула по темени, чтобы успокоить расшалившуюся девочку. По уточненным данным, это родная тетя, а не мать пострадавшей. 

Новые подробности этого дела приводит детский уполномоченный по Петербургу Светлана Агапитова. По ее информации, удар, закончившийся проникающим ранением головы, нанесла младенцу родная тетя.    

«Она пояснила, что не хотела нанести племяннице серьезную травму: просто рассердилась, поскольку девочка бегала по квартире, кричала и никак не реагировала на просьбу успокоиться. Тогда тетя вырвала у ребенка из рук расческу и стукнула в область темени. Женщина уверяет, что ударила несильно и очень сожалеет о содеянном», – пишет детский омбудсмен.

В органе опеки и попечительства семью хорошо знают. У мамы пострадавшей малышки пятеро детей. В трехкомнатной квартире, помимо них, живут брат и сестра мамы, а также бабушка детей с сожителем.

«Пока что девочка вместе с мамой находится в больнице под наблюдением врачей. После выписки органы опеки выйдут в адрес, чтобы проверить жилищно-бытовые условия семьи», – добавила Светлана Агапитова.

Напомним, происшествие в квартире на Кубинской улице произошло 11 августа. Девочку двух лет увезли в больницу с зубчиком от расчески в головном мозге. Сначала родные утверждали, что ребенок упал на расческу сам. Однако вскоре в рамках уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» была задержана близкая родственница. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте. 

 

 

   

 

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