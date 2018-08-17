В России придумали способ повысить производительность труда. Для этого придётся создать специальное ведомство

Производительность труда на отечественных предприятиях предложили повысить с помощью новой бюрократической структуры. Авторы программы «Опоры России» направили в Минэкономразвития предложение создать специальный государственный орган, передает 17 августа RT.

По мнению авторов, в стране необходимо установить плановый среднегодовой рост производительности труда не менее 8% в год, что должно обеспечить ежегодный рост ВВП минимум на 3—5%.

«Так как рост производительности труда в экономике страны невозможен без государственного стимулирования, нужно повысить уровень проблемы. Для этого необходимо ввести государственный орган и возложить на него контроль за выполнением данной программы. Он должен всячески поддерживать повышение производительности труда в России», – говорится в предложении.

Также авторы документа выдвинули идею сделать рост производительности труда одним из основных показателей эффективной работы губернаторов. Предприятиям, поддержавшим программу, предлагается выдавать субсидии. В случае подделки показателей — производства штрафовать и лишать денежной поддержки.

«Эта тема не только экономическая, но и социокультурная. Во всех странах с высокой производительностью труда были созданы государственные программы и специальные органы, которые занимались этим вопросом, создавая новую культурную парадигму», — пояснил RT вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.