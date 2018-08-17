С финского джипа сняли номера в Приморском районе

Уроженец Финляндии лишился госномеров со своего автомобиля в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", проживающий в Петербурге финн припарковал свой "Джип Патриот" на проспекте Сизова. Вернувшись к машине вечером 16 августа, он обнаружил, что с автомобиля сняли номерные знаки.

О пропаже мужчина заявил в полицию.