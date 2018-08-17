Минкомсвязи предлагает поставить на сим-карты россиян криптографическую защиту, одобренную ФСБ

Отечественную криптографическую защиту для сим-карт в сетях связи предложили ввести в Минкомсвязи для большей безопасности россиян. Идея министерства потребует перехода абонентов на новые сим-карты, что обойдется в 83 миллиарда рублей.

Проект приказа Минкомсвязи с новыми требованиями оказался в распоряжении «Коммерсанта». Как пишет издание 17 августа, подобная мера обусловлена «законом Яровой». По проекту, на сим-карты должны устанавливать отечественные системы криптографической защиты с помощью сертифицированного Федеральной службой безопасности шифрования. Таким образом, они становятся сертифицированными средствами защиты информации, что сделает невозможным их продажу обычным способом.

Источник издания указал, что сейчас сотовые операторы закупают сим-карты за рубежом у двух производителей, которые ставят на них свои системы защиты. В правительстве опасаются, что ключи шифрования могут передать иностранным спецслужбам и предложили оснастить такие сим-карты именно российскими системами.

«Минкомсвязь предлагает устанавливать на сим-карты, закупленные за рубежом, и на сетевое оборудование операторов отечественные средства криптографической защиты, что обеспечит большую безопасность. Но таких рабочих систем пока нет на рынке», — пояснил собеседник.

Проект приказала, как добавляет «Коммерсантъ», получил отзыв в Минэкономики, где указали, что требования вынудят закупить новое оборудование из расчета одна единица на каждые 10 тысяч абонентов. С учетом количества абонентов сотовой связи в России затраты составят более 83 миллиардов рублей. Издание отметило, что проект не потребует единовременной замены сим-карт, поскольку касается только новых абонентов.