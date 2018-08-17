«Премиальную» «Ласточку» пустят между Петербургом и Бологим

«Ласточку» в комплектации «премиум» запускают из Петербурга. Комфортные скоростные электрички с 1 октября будут ходить в Бологое.

«Поезда будут курсировать ежедневно 5-вагонными составами. В дни повышенного спроса (пятницы, субботы и воскресенья) возможно увеличение состава до 10 вагонов», – отметили в ОЖД.

В компании отметили, что поезд предполагает три класса обслуживания, включая «бизнес», с питанием. Составы обещают сделать удобными для инвалидов-колясочников.

Билеты на «Ласточку» до Бологого можно будет купить за 90 суток. Разным категориям пассажиров обещают скидки. Рейс №721/722 будет курсировать по действующему расписанию. Судя по сайту РЖД, на 1 октября билеты в третьем и втором классе можно купить от 266 и 372 рублей соответственно. Бизнес-класс обойдется от 1599 рублей, что в два раза дешевле аналогичного класса в «Сапсане». Но идти «Ласточка» будет вдвое медленней — 3,5 часа.

Напомним, недавно ОЖД запустила скоростную «Ласточку» из Петербурга в Псков. Сначала — по утрам, а теперь еще и по вечерам.