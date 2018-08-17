Петербурженка пригласила в гости бездомного, мужчине приглянулась ее 12-летняя дочь

Ближайшие пару месяцев бездомному не придется думать, где искать ночлег. Мужчина арестован в Московском районе Петербурга за излишнее внимание к пятикласснице. Параллельно на станции в областном поселке Дунай мигрант уголовно наказуемо проводил время с мальчиком пяти лет.

По информации «Фонтанки», 46-летний мужчина из Петербурга к утру 17 августа арестован на два месяца по «педофильской» статье. Его задерживали 14 числа в квартире на проспекте Юрия Гагарина после звонка хозяйки. Разведенная петербурженка, вероятно, искала компанию для себя, но внимание гостя было сосредоточено на 12-летней дочери гостеприимной женщины. В квартире злоумышленник пробыл 2,5 часа.

В тот же день в Ленобласти пострадал другой ребенок. Пятилетний мальчик подвергся насилию на платформе станции Дунай вечером 14 августа. Его мама, гражданка Узбекистана, обратилась в полицию спустя два дня, указав имя и фамилию подозреваемого соотечественника. Возбуждено уголовное дело, мигрант задержан.