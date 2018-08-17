ЦБ продолжает отзывать лицензии у кредитных организаций. Рынок покидает Московский вексельный банк

Московский вексельный банк лишился лицензии по решению Банка России. Сообщение об отзыве опубликовано на сайте ЦБ 17 августа.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

За последний год ЦБ четырежды применял в отношении Московского вексельного банка различные «меры надзорного воздействия», в том числе ограничивал привлечение вкладов населения. Однако собственники и руководители банка не предприняли «действенных мер» по нормализации его работы, поэтому регулятор пришел к заключению, что деятельность финансовой организации угрожает интересам акционеров и вкладчиков.

В банке, который по состоянию на 1 августа этого года занимал 419 место в России, назначена временная администрация.

АКБ «Московский вексельный банк» (АО) — участник системы страхования вкладов.