В США раздражены поставками украинских двигателей в Китай: Используют деньги налогоплательщиков и наносят удар в спину флоту

Украинскую компанию «Мотор Сич» уличили в продаже Китаю двигателей для боевых самолётов, что противоречит интересам США и вызвало раздражение. Об этом 17 августа пишет The Washington Times.

Издание отмечает, что реактивные двигатели были главной слабостью для авиационной промышленности Китая на протяжении долгого времени, поэтому Пекин принял решение закупить украинские и российские двигатели. Два года назад украинская компания заключила контракт на поставку 250 двигателей за 380 миллионов долларов. В рамках договора уже переданы 20 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10.

Бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт заявил изданию, что Украина использует деньги американских налогоплательщиков и по сути «наносит удар в спину» по военно-морскому флоту США. Он подчеркнул, что о появлении китайских самолетов с украинскими двигателями стало известно всего через месяц после того, как Вашингтон решил выделить Киеву 200 миллионов долларов для укрепления обороны страны в 2018 году.

Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер отметил, что Вашингтон должен оказать давление на Киев и заблокировать поставки двигателей.