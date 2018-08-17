Пьяная удаль побудила петербуржца надругаться над российским флагом возле отдела полиции. За дерзость сотрудники присматриваются к уголовной статье

Выпивший житель Петербурга покусился на государственность, проходя мимо отдела полиции во Фрунзенском районе. Мужчина решил, что место триколора — в урне.

Как стало известно «Фонтанке», флаг вечером 16 августа пришлось защищать полицейским из 5 отдела на набережной Обводного канала, 48. Прежде чем отправить триколор в урну, молодой человек умудрился разорвать полотно на несколько частей. В процессе его за руку поймал помощник оперативного дежурного. Пока что 31-летнего петербуржца отпустили с протоколом об административном правонарушении за публичное пьянство, но выходка грозит непатриотично настроенному горожанину уголовным делом — для таких случаев в кодексе предусмотрена статья 329, «Надругательство над государственном флагом Российской Федерации».