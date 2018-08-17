В Никольском девочка выстрелил себе в глаз из отцовской «Осы»

Медики петербургской больницы им. Раухфуса спасают 4-летнюю малышку, поступившую в крайне тяжелом состоянии из колпинского стационара. Туда девочку привезли медикам родители — с пулей в левом глазу. Ребенок решил поиграть с отцовским оружием.

Как стало известно «Фонтанке», несчастье произошло около десяти вечера 16 августа в одном из домов Никольского. Внимание девочки 2013 года рождения привлек отцовский травматический пистолет «Оса», оказавшийся в зоне ее доступа. Прозвучал выстрел. Пуля вошла в левый глаз ребенка. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Врачи передали информацию о случившемся в ОМВД по Тосненскому району. Там установили, что разрешение на оружие у 49-летнего местного жителя есть, однако правилами хранения «Осы» мужчина пренебрег, что и привело к таким драматичным последствиям.