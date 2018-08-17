Бывший сотрудник Tesla обвинил компанию в шпионаже за своими работниками

Бывший сотрудник компании Tesla Карл Хансен уличил компанию в шпионаже за своими работниками и в неспособности предпринять что-либо после того, как она получила информацию о возможной продаже наркотиков мексиканских картелей на одной из ее заводов. Соответствующую жалобу он 9 августа направил в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В компании Tesla заявили, что приняли претензии своего бывшего сотрудника всерьез и сейчас занимаются расследованиями. Однако, в своем заявлении производитель электрокаров отметил, что некоторые из этих обвинений «откровенная ложь», а некоторые — не могут быть подтверждены. В Комиссии по ценным бумагам и биржам отказались комментировать эту информацию.

В четверг, 16 августа, сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам проводит расследование в отношении Tesla из-за заявлений ее главы Илона Маска, который сказал, что планирует выкупить ценные бумаги компании у инвесторов по цене $420 за акцию. После того, как он опубликовал эту информацию в Twitter, акции Tesla подскочили на 11%. Затем акционеры компании подали иск против Маска. По их мнению, они понесли потери из-за недостоверной информации, которую глава компании опубликовал в социальной сети.

Сам Маск объяснил свой поступок тем, что выгоднее преобразовать Tesla в частную компанию. По ее словам, таким образом можно сделать так, чтобы ее акции меньше колебались. Он отметил, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.