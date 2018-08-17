За 15 «Хендай» и «Киа» в Петербурге арестованы пятеро. В их гаражах угнанные иномарки стояли рядом с битыми близнецами

Невский районный суд Петербурга к вечеру 16 августа отправил в следственный изолятор одного подозреваемого, четверо же его приятелей ушли под домашний арест, а одной из шестерых повезло с подпиской о невыезде. За ними последние месяцы наблюдали оперативники «угонного» отдела полицейского главка, а 15 августа прошлись по их квартирам и разборкам. «Фонтанка» высчитала график работы специалистов корейского уровня: только за полночь, только под заказ, плюс дама-гонщик.

По информации «Фонтанки», редкую по слаженности группу полицейские вели с конца весны этого года. Сегодня в материалах уголовных дел, объединенных в одно производство, фигурирует 15 эпизодов, а вскоре там появятся еще и случаи неудачных попыток угонов.

Серия похищений иномарок в Петербурге началась 22 мая, когда на улицах Бадаева и Крыленко в Невском районе ушли сразу два «Хендай Солярис», а последний вмененный угон датируется 24 июля в Ломоносове, где с улицы Ворошилова без вести пропал «Киа Рио». Если проанализировать все кражи, то угонщики брали только эти две модели корейского автопрома, а работали ударными темпами с полуночи до трех часов ночи. Понятно, что для завладения машинами экономкласса им не требовалась дорогостоящая аппаратура, и заводили они чужое больше механическим способом. Сами же арестованные предпочитали модели «Мерседес» и «Тойота». По крайней мере, именно на них они сопровождали угнанные автомобили для подстраховки – чтобы при случайной остановке сотрудниками ГИБДД было куда пересаживаться и уходить от погони на более мощных движках.

По данным нашего издания, трое из привлеченных оказались жителями Ломоносова, остальные проживали в Петербурге, хотя один родился в Луганской области, второй в Армении. Роста, как говорится, все среднего, а возраста от 27 до 37 лет. Все же есть и аномалия – под домашний арест попала и девушка 28 лет. Ей вменяют как раз ночное сопровождение грузов. Между прочим, это означает, что она приличный водитель с агрессивными навыками вождения.

Как узнала «Фонтанка», угнанные «Хендаи» и «Киа» свозились в гаражи на проспекте Дальневосточном и Горелово, где отстаивались по несколько суток, после чего разбирались на запчасти. Когда же оперативники вскрыли эти производственные пространства, то увидели убедительную картину: на подъемниках стояли аналогичные иномарки, пострадавшие в ДТП, а рядом точно такие же «корейцы».