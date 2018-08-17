Дзюба о победе над минским «Динамо»: Лукашенко отвечать не буду. Батьку мы уважаем, он хороший

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал победу над минским «Динамо» со счётом 8:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Сам Дзюба забил три гола. Первую встречу в Белоруссии сине-бело-голубые проиграли 0:4.

«Постепенно у нас появляется команда, это дорогого стоит. Мы все друг за дружку. И тренерский штаб. Хотели сотворить историю. Обидно, что в нас не верят. Привет всем, кстати, кто не верил. Спасибо тем, кто верит. Мы не сомневались, что можем. Было тяжело — Минск сражался, но и мы. Важная победа в построении команды», – цитирует Дзюбу 16 августа «Чемпионат.com».

По словам нападающего, он сильно устал во время матча (игра длилась больше двух часов с учетом добавленных минут), у него даже заболела голова и потемнело в глазах. «Думал, дожмём в основное время. Были хорошие моменты. Но такие матчи на характере вытаскиваются. Если бы попросил замену, это было бы сродни побегу. Надо сражаться через не могу. Я видел, как минские болельщики пытались вывести из себя. Им привет тоже, кстати. Конкретно Лукашенко отвечать не буду (после победы «Динамо» над «Зенитом» в Минске 9 августа президент Белоруссии сказал, что петербургские футболисты «ползали на четвереньках» – прим. ред). Батьку мы уважаем, он хороший. Белорусы — наши братья. Я каждому пожал руку, они сражались. Да, болельщики раздухарились. Батька так и сказал. Но мы доказали, что «Зенит» сильнее», — добавил Дзюба.

Напомним, главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после проигрыша заявил, что у него не нашлось защитника, способного сдержать Дзюбу, и что «Зениту» ещё помог «Газпром».

«Зенит» играл в ответном матче с минским «Динамо» на стадионе без болельщиков из-за наказания УЕФА. Игра проходила на «Петровском». Однако фанаты нашли способ поддержать команду: они подплыли к стадиону на теплоходах и так громко скандировали кричалки, что их было слышно даже в телетрансляции.