Россиян обеспечат креслами-колясками по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех россиян с ограниченными возможностями здоровья креслами-колясками.

«Разработать план мероприятий по развитию конкурентных механизмов обеспечения инвалидов креслами-колясками, включив в него мероприятия по обеспечению инвалидов креслами-колясками с учётом их индивидуальных предпочтений, а также по развитию производства отечественных кресел-колясок, определив целевые показатели эффективности реализуемых мероприятий»,— говорится в списке поручений на сайте Кремля 16 августа.

Исполнителя закупок правительство выберет из числа российских производителей. Планируется приобрести до 42 тысяч колясок. Проводить аудит и отслеживать эффективность будет Счетная палата.

При всей важности данной инициативы эксперты не уверены, что российские коляски будут соответствовать отечественным реалиям. Те инвалидные коляски, которые выдаются сейчас, неудобны в самостоятельном применении. Нередко люди с ограниченными возможностями здоровья не могут выехать на них даже из собственного подъезда. Оставляет желать лучшего и реализация программы «доступная среда» в регионах. Активисты с инвалидностью регулярно выходят в рейды, чтобы показать, насколько трудно, а порой и невозможно им передвигаться по городу.