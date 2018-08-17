Убийство близнецов с поджогом в Купчино вывело на лабораторию по производству взрывчатки

В Петербурге оперативники убойного отдела ГУ МВД нашли квартиру подозреваемых в двойном убийстве, которое пытались замаскировать под утечку газа. Ее приспособили под лабораторию по изготовлению взрывных устройств и оружия.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 16 августа, по делу об убийстве задержаны 30-летний Кузьма Банщиков и 32-летний Денис Гордеев, успевший скрыться в Курской области. В Петербурге они снимали комнату в квартире на Купчинской улице. С ними соседствовал 62-летний пенсионер, инвалид 3-й группы Валерий Шагандин, посвятивший, по версии дознания, свободное время подпольному оружейному ремеслу. У него нашли восемь килограммов пороха, триста граммов пикриновой кислоты, гранату, детонаторы, заготовки под пистолеты, семьсот патронов.

Банщикова 16 августа арестовал Фрунзенский суд. Гордеева везут из Курской области. Пенсионера отпустили под подписку, в отношении него возбуждено дело о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Квартира на Загребском бульваре с 51-летними близнецами сгорела поздно вечером 13 августа. Преступники перед уходом облили интерьер горючей жидкостью, подожгли и открыли газовые конфорки в надежде на взрыв. На телах погибших найдены ножевые ранения.