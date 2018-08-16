Археологи нашли древнейший сыр в мире. Ему около 3,2 тысяч лет

Египетские и итальянские археологи обнаружили в Египте древнейший сыр в мире, сделанный около 3,2 тысяч лет назад. Об этом 16 августа пишет N+1 со ссылкой на Analytical Chemistry.

Продукт, найденный в гробнице высокопоставленного вельможи Птамоса, был изготовлен из коровьего и козьего или овечьего молока. Сыр был заражен бруцеллами, которые вызывают у людей опасное заболевание бруцеллез. Отметим, саму гробницу впервые обнаружили еще в 1885 году примерно в 30 км от Каира. Однако точное местонахождение захоронения не задокументировали, и оно было утеряно. Заново ее нашли в 2010 году.

Похоронен в гробнице был Птамос, он был управляющим городом Мемфисом и главой армии фараонов XIX династии Сети I и Рамзеса II (правили в 1294-1213 годах до нашей эры).

При проведении в гробнице археологических работ в ней нашли комнату со множеством разбитых керамических сосудов. В одном из них обнаружили некую «белую массу». После проведения анализов выяснилось, что эта «белая масса» и является самым древним сыром на Земле.