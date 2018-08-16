Семак о разгроме «Динамо»: Ребята – герои. Жаль, что не забили еще

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал разгром минского «Динамо» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1) после 0:4 в Белоруссии. По сумме двух встреч «Зенит» сумел пройти в раунд плей-офф Лиги Европы, а «Динамо» выбыло из дальнейшей борьбы.

«Ребята – молодцы, они – герои в моих глазах. Сегодня насладимся победой, а завтра будем готовиться к следующему матчу. Не совсем получилось использовать фланги так, как мы хотели. И очень жаль, что не забили еще. Судейство? Наверное, можно было поставить пенальти в ворота минского "Динамо" в некоторых моментах. Мы верили в эту победу. Нас раззадорили слова о том, что в первом матче команда "ползала на карачках". Это приятная победа после сложного поражения», – сказал Семак 16 августа в эфире канала «Матч Премьер».

Ранее главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко заявил, что «Зенит» сумел победить в первую очередь за счет забросов и штрафных, а также «Газпрома».

Напомним, в следующем раунде Лиги Европы, который станет последним перед групповым этапом, «Зенит» встретится с норвежским клубом «Мольде». Игры пройдут 23 и 30 августа.