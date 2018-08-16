Фанаты «Зенита» зажгли после разгрома минского «Динамо»

Фанаты «Зенита» устроили зажигательный перфоманс по случаю разгромной победы петербургского клуба над минским «Динамо» и выхода в следующий раунд Лиги Европы в, казалось бы, безнадежной ситуации.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Напомним, первая игра в Минске 9 августа завершилась для петербургского клуба крупным поражением 0:4. В ответной встрече сине-бело-голубым удалось выиграть со счетом 8:1.

На Ждановской набережной сразу после окончания матча собрались сотни фанатов. Они зажгли файеры и скандировали «Зенит! Зенит!»

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Напомним, что «Зенит» играл на пустом «Петровском» из-за наказания УЕФА за «проявления расизма» болельщиками во время матча против «РБ Лейпциг». На арене «Санкт-Петербург» клуб организовал фан-зону, которую посетили около 8 тысяч болельщиков. Другие фанаты нашли способ поддержать команду вживую. Они приплыли к «Петровскому» на теплоходах и весь матч пели песни и скандировали кричалки. Их хорошо было слышно в чаше стадиона.