Новгородский Роспотребнадзор объяснил, почему Бузова и Киркоров опасны для детей лагеря «Олимпиец»

Новгородское управление Роспотребнадзора объяснило запрет песен Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова, Скриптонита, ЛСП и ряда других исполнителей на дискотеках в детском лагере Олимпиец. В ведомстве заявили, что детей необходимо ограждать от пагубного воздействия такой музыки на неокрепшую психику подростков. Об этом пишет ТАСС 16 августа.

В Роспотребнадзоре пояснили, что подобные запреты регулируются федеральным законом № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно документу, среди несовершеннолетних запрещено демонстрировать информацию, которая побуждает употреблять наркотики и алкоголь, а также ту, что содержит нецензурную лексику. В список входит и продукция, которая отрицает семейные ценности и носит порнографический характер. В ведомстве не уточнили, имеется ли подобный контекст в песнях исполнителей, которые запретили включать в «Олимпийце».

14 августа пользователи соцсетей начали распространять «черный список» песен в новгородском детском лагере «Олимпиец». В перечне фигурируют 10 рэп и поп-исполнителей. Также указывается и «чёрный список» слов: «рэп», «бери», «грязный», «давай», «фонарь», «дуть», «играть». Начальник лагеря рассказала «Фонтанке», что перечень детской «запрещенки» формировался педсоветом.