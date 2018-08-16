Главный тренер минского «Динамо»: У «Зенита» был шанс только в забросах, штрафных и «Газпроме»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко объяснил, как его команда упустила преимущество в четыре гола в ответном матче с «Зенитом». Первая игра в Минске 9 августа завершилась победой минчан 4:0, а ответная в Петербурге – 8:1 в пользу сине-бело-голубых. Тремя голами отметился Артем Дзюба. По сумме двух встреч в следующий раунд Лиги Европы прошел «Зенит».

– Мы были готовы, что соперник поставит рослых игроков, будут бить на Дзюбу, бежать за спину, – цитирует Гуренко 16 августа «Чемпионат.com». – Мы старались прессинговать соперника с мячом, в первом тайме с этим справлялись более-менее. Во втором тайме и далее теряли мяч в простых ситуациях. Если бы мы вышли играть, как будто 0:0, то мы могли сыграть лучше и победить. Наши игроки не смогли так настроиться после победы со счётом 4:0 дома.

По словам главного тренера минского «Динамо», ему не хватило рослого центрального защитника, который мог бы сдержать Дзюбу.

– Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счёт подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома», — пошутил Гуренко.

Напомним, в следующем раунде Лиги Европы, который станет последним перед групповым этапом, «Зенит» встретится с норвежским клубом «Мольде». Игры пройдут 23 и 30 августа.