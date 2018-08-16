«Зенит» лучше, чем «Барселона». Как на «Петровском» творили историю

После грандиозного поражения в столице Белоруссии перед «Зенитом» стояла, скажем так, нетривиальная задача: в идеале – пройти в следующий квалификационный раунд; как минимум – достойно попрощаться с еврокубками в этом сезоне и сосредоточиться на внутренних турнирах. В итоге получился двойной кам-бэк, который вошел в историю европейского футбола.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Напомним, «Зенит» сенсационно проиграл в Минске и не просто проиграл: потерпел разгром, 4:0. Ответный матч решили провести на «Петровском», а на «Санкт-Петербург Арене» устроить коллективный просмотр для 14000 зрителей с бесплатными концертами важных исполнителей. Домашний стадион «Зенита» был дисквалифицирован после матча 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18. Петербургские болельщики тогда бросали посторонние предметы на футбольный газон и пели бессмертное «Убили негра» в честь темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта, получившего травму. Чиновники УЕФА живые эмоции и прямолинейный юмор фанатов «Зенита» не оценили.

При этом на «Петровский» пустили две сотни болельщиков «Динамо»: билеты на матч продавались по белорусскому паспорту. До сих пор есть некоторое удивление, почему никто из болельщиков «Зенита» не воспользовался этой опцией, но, судя по всему, основные силы были брошены даже не на «Санкт-Петербург Арену», а в воду. В акватории барражировали арендованные корабли с фанатами, которые поддерживали «Зенит» из-за пределов чаши стадиона.

Гигантскую работу с составом продолжает вести Сергей Семак. Далер Кузяев заменил Олега Шатова в группе атаки, там же вышел Александр Ерохин вместо Роберта Мака. В старт вернулся Артем Дзюба, который поймал волну На месте правого защитника вышел Александр Анюков. Все выглядело логичным, за исключением Эрнани, который в последних двух матчах уже все, как нам кажется, показал.

В ожидании ответной игры «Зенит» в меньшинстве (!) в понедельник выиграл в Казани у «Рубина», тогда как у «Динамо» в календаре была практически пауза: в Кубке Белоруссии была одержана победа над «Минском», и там в старте Сергей Гуренко выпустил 11 новых футболистов.

На Крестовском матч вживую комментировал Владимир Стогниенко, автор одного из самых зажигательных репортажей на прошедшем чемпионате мира по футболу,

- Готовы? – спросил он у зрителей.

- Да! – ответили ему хором.

Стогниенко весь матч пытался завести болельщиков. При зачитывании стартового состава это еще получалось (комментатор говорил имя – зрители продолжали фамилию). Небольшая заминка произошла с Эрнани, полное имя которого Эрнани Азеведу Жуниор, но в протоколах его пишут просто «Эрнани». Стогниенко назвал первую, более известную часть имени бразильца, после чего повисла неловкая пауза.

"Просто Эрнани", – сам закончил комментатор.

«Динамо» явно приехало держать разницу в счете, и Гуренко можно понять: 4 мяча на выезде в истории новейшего футбола отыгрывала только одна команда, «Барселона». На старте футболисты «Зенита» действовали исключительно академично, и гол Леандро Паредеса со штрафного выглядел скорее комической ошибкой вратаря минчан Игоря Горбатенко. «Зенит» мог сравнять разницу еще в первом тайме, но Кристиан Нобоа, Эрнани сотоварищи умудрялись запарывать опасные моменты один за другим.

В какой-то момент камера трансляции выхватила президента «Зенита» Сергея Фурсенко, который смотрел футбол в компании Анатолия Турчака, президента федерации футбола Санкт-Петербурга. На трибунах пустого «Петровского» «Зенит» поддерживали и футболисты основного состава, которые не попали в заявку на матч: Магомед Оздоев, Михаил Кержаков, Олег Шатов, Евгений Чернов, Александр Кокорин, Эммануэль Маммана. Это очень важный показатель: парни, которые остались вне заявки, пришли поддержать своих товарищей. Не за премиальные. А потому что «за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе».

В первом тайме «Динамо» тоже забило гол, но бельгийский арбитр Себастьян Дельферьер мяч отменил из-за положения вне игры. На пустом стадионе было особенно хорошо слышны возмущения Гуренко: «Ну как там оффсайд-то мог быть?!».

Во втором тайме Семак положил все карты на стол: на замену вышли аж два нападающих, Антон Заболотный и Себастьян Дриусси (вместе левого защитника Эльмира Набиуллина и Эрнани). Команда перестроилась: Анюков ушел играть левого защитника, Кузяев – правого. В этот момент гол забил Нобоа, но сразу после удалили Паредеса за вторую желтую карточку. Бельгийский судья к этой фазе игры не поставил два 100% пенальти в пользу петербуржцев, но удар аргентинца заметил.

2:0. 4:0 в Минске. Надо как минимум сравнивать. В меньшинстве. Как и в игре против «Рубина» удаление сказалось: Дзюба, бизон, взял дело в свое руки и забил два за 3 минуты. 4:4: 200 минчан в гостевом секторе попросту замолчали. Игра перешла в экстра-тайма и все болельщики «Зенита» начали мечтать о серии пенальти.

С пенальти не вышло: в конце первого экстра-тайма ганский полузащитник Сейду Яхая поймал отскок на подступах к штрафной Андрея Лунева – из пустой зоны имени удаленного Паредеса.

Показалось, что дело дрянь, но мужчины на поле были иного мнения: Дзюба, как и в Казани, протащил по правому флангу, и Дриусси умудрился вовремя поймать мяч после череды рикошетов: 5:1.

На 115 минуте вышедший на замену Роберт Мак влетел в штрафную Минска и был цинично сбит: бельгийский хулиган показал на точку. Дзюба уверенно оформил хет-трик. Нежная деталь: пробил Артем с точки именно так, как он просил своих товарищей по сборной перед серией 11-метровых против Хорватии. Сильно, по центру и под перекладиной. 6:1 – и тренеры «Зенита» начали просить загольных мальчишек подавать мячи чуть медленнее. Хотя, казалось бы, будущие профессионалы должны это понимать с азов.

На 121 минуте двужильный Дзюба после выхода один на один заработал еще пенальти и благородно уступил право на пробитие Маку. Мак был точен – 7:1. С финальным свистком Мак успел реализовать тренировочный выход один на один и поставил точку: 8:1. Я был на матче без зрителей на «Петровском», когда «Зенит» обыгрывал «Торпедо» с аналогичным счетом, но в тот раз это было куда менее драматично.

Несомненно, сейчас у «Зенита» есть команда: обратите внимание, как футболисты праздновали победу все вместе после финального свистка. Обратите внимание, как команда стояла кружком перед началом второго тайма: очень интересно, о чем Дзюба говорил с Ивановичем. Понятно, что больших успехов могут добиваться парни, которые не разговаривают друг с другом в раздевалке. Но мы же караси-идеалисты: нам важно, чтоб и ужинали семьями вместе. Что там с ужинами – пока непонятно, но то, как к команде праздновать этот рекорд для ирландской книжки бежал главный тренер – дорогого стоит. Давно такого не видел. Возможно, никогда.

После матча тренеры говорили о разном. Гуренко, который 8 раз выходил на поле стадиона «Петровский» игроком, весь второй экстра-тайм пил воду, а затем неожиданно начал шутить про газ: «У «Зенита» был только один шанс. За счет продавливания нас через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и «Газпрома». Это не намек, это я так». Семак тоже добавил геополитики: «Конечно, всю команду задели слова о том, что в Минске команда ползала на четвереньках». Напомним, что это цитата президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Зениту» в квалификационных раундах до группового этапа Лиги Европы осталось преодолеть столь значимое для российского футбола норвежское «Мельде». И судя по тому, как младший Кержаков болел за товарищей с трибун пустого «Петровского», шансов у скандинавов немного.

Федор Погорелов, Артем Кузьмин

«Фонтанка.ру»