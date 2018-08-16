Новый генсек правозащитной организации Amnesty International назвал президентство Трампа «серьезной проблемой»

Из-за действий президента США Дональда Трампа был сделан «шаг назад» в части прав человека. Такого мнения придерживается новый генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Куми Найду. Критику в адрес американского лидера он позволил себе в рамках интервью Associated Press 16 августа.

«Президентство Дональда Трампа является серьезной проблемой для людей в США и людей во всем мире», – заявил Найду. Он уверен, что психологический ущерб от политики Трампа разделения семей на границах может затянуться. Это «одно из худших зверств», наблюдаемых за долгое время, сказал генсек Amnesty.

Власти США с середины апреля разбивают семьи нелегалов из Мексики, отправляя родителей под стражу, а детей – в специальные центры содержания. Министр юстиции США Джефф Сешнс назвал эти меры политикой «нулевой толерантности» к нарушителям границы.

Действия властей США подверглись критике. Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал это «бессовестной практикой». В июне Трамп дал обещание отменить разделение нелегальных мигрантов с их детьми.