Минтранс не стал запрещать возить в метро детей в колясках. Спорные вопросы пользования "подземкой" отдают на откуп регионам

Спорные вопросы пользования «подземкой» будут решать региональные власти. Обновленный проект федеральных типовых правил проезда в российских метрополитенах 16 августа представило Министерство транспорта РФ.

Согласно вступающему в силу 30 декабря 2018 года новому федеральному закону «О внеуличном транспорте» обязательные для всех пассажиров правила утверждаются администрациями субъектов Федерации для каждого вида такого транспорта отдельно и могут учитывать региональные особенности его функционирования. В свою очередь, на федеральном уровне профильное ведомство должно представить типовой документ, определяющий в том числе порядок организации и условия перевозки пассажиров и провоза ручной клади, требования к информированию и другие аспекты. «Детальная регламентация прав и обязанностей пассажира и перевозчика позволит установить правила безопасного поведения пассажира и защитить его интересы в случае возникновения спорных ситуаций», – констатируют в Минтрансе.

Первый проект типовых правил, представленный на общественное обсуждение ровно четыре месяца назад, предусматривал многочисленные новые ограничения для пассажиров. В частности, в метро запрещалось «перевозить детей в детских колясках», размещать ручную кладь на сиденьях вагонов и скамейках станций, осуществлять кино-, фото-, видеосъемку с использованием профессионального или стационарного оборудования, проходить и находиться на станциях без одежды или обуви и многое другое. Правозащитники критически оценили такую инициативу. Так, Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сочла запрет на использование детских колясок избыточной мерой и нарушением конституционного права на свободу передвижения.

Обновленная редакция типовых правил не содержит большинства спорных запретов. Но в то же время чиновники транспортного ведомства уклонились от определения конкретных требований. Например, установить порядок провоза находящихся в колясках детей при пользовании эскалаторами, входе или выходе из вагонов в каждом городе предлагается региональным властям. Им же делегируется право определить нормы бесплатного провоза ручной клади, порядок возврата пассажирам забытых вещей, осуществления фото- и видеосъемки и урегулировать иные аспекты. Как и прежде, типовые правила запрещают оставлять ручную кладь без присмотра, использовать спортивный инвентарь и средства передвижения (кроме инвалидных колясок), находиться на территории метрополитена без обуви или без одежды, пользоваться летательными аппаратами и их моделями, курить (в том числе «электронные сигареты»), без разрешения руководства «подземки» заниматься предпринимательской деятельностью или проводить культурные, спортивные, политические, религиозные и иные мероприятия, находиться в не осуществляющих или прекративших перевозку пассажиров поездах и так далее. Также пассажиры обязаны немедленно сообщать обо всех случаях падения на пути людей или вещей и выполнять законные требования работников метрополитена.

Публичное обсуждение нового проекта продлится до 5 сентября. Принять документ планируется до конца года.

Напомним, что утвержденные комитетом по транспорту Смольного правила пользования петербургским метрополитеном разрешают бесплатно перевозить детские коляски и никак не ограничивают нахождение в них ребенка. Также разрешается вести фото- или видеосъемку без применения вспышки.