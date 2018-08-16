«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1 и прошел в следующий раунд Лиги Европы

Футбольный клуб "Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, обыграв минское "Динамо" по сумме двух матчей. Первая игра 9 августа завершилась со счётом 4:0 в пользу белорусской команды.

В ответной встрече "Зенит" сумел забить тоже четыре гола в основное время. Авторами мячей стали Леандро Паредес (22 минута), Кристиан Нобоа (66) и Артем Дзюба (75 и 78). Отметим, что с 72-й минуты "Зенит" играл в меньшинстве из-за удаления.

В дополнительном тайме петербуржцы сначала пропустили. Забил на 99-й Сейду Яхая. Затем забивали только сине-бело-голубые: Себастьян Дриусси (109), Артём Дзюба (115), еще дважды в добавленное уже в экстра-тайме время Роберт Мак, в том числе еще один гол с пенальти.

Таким образом матч завершился со счётом 8:1, а общий счёт в противостоянии стал 8:5.

Соперником «Зенита» по следующему раунду Лиги Европы станет норвежский клуб «Мольде». Игры пройдут 23 и 30 августа. По результатам этого противостояния определится участник группового раунда Лиги Европы.