Личный гомеопат королевы Великобритании погиб под колесами грузовика. Он ехал по Лондону на велосипеде

Личного врача-гомеопата королевы Великобритании Елизаветы II Питера Фишера сбил грузовик во время велопрогулки. Об этом 16 августа сообщает BBC.

«Мы все глубоко шокированы и опечалены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины Лондонского университета и личным врачом ее величества королевы», – приводит телерадиокомпания слова директора Университетского колледжа лондонских больниц доктора Джилл Гаскин.

67-летний Питер Фишер погиб, несмотря на старания подоспевших медиков. Врач жил в Хайгейте, на севере Лондона, был экспертом в области гомеопатии и членом королевского медицинского дома.

В 2017 году Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла решение прекратить государственную закупку и бесплатную выдачу гомеопатических средств, так как признала гомеопатию неэффективной. Всемирная организация здравоохранения также заявила, что «признает» лишь существование гомеопатии, как и других методов альтернативной медицины, но «не располагает доказательствами ее эффективности и безопасности».