Судно с 11 российскими моряками арестовано в Турции. Оно уже 2 месяца не может выйти в море

Судно с одиннадцатью российскими моряками на борту арестовано в Турции. Сухогруз Streamline стоит на рейде в проливе Босфор и не может выйти в открытое море из-за долгов его владельца в размере 420 тысяч долларов. Об этом 16 августа сообщает РБК со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии в Турции Людмилу Садыкову.

Судно не двигается с места с 11 июня, нынешний и предыдущий его владельцы не выходят на связь. Тем временем, команда моряков уже два месяца не получала зарплату. Сухогруз в аварийном состоянии, есть течь в трюме, спасательные средства просрочены. Капитан Бахман Багиров уверяет, что еда и вода пока есть, но сегодня, 16 августа, он принял решение все-таки обратиться в генконсульство России в Стамбуле.

Дипломаты пытаются установить контакт с судовладельцем. В дипмиссии уточняют название компании, порт приписки судна и количество моряков. Дипломаты предложили команде покинуть судно, но капитан заявил, что экипаж не сойдет на землю, пока им не выплатят деньги.

Недобросовестные судовладельцы нередко подводят экипажи. Так, в июне из-за долгов в Южной Корее арестовали танкер «Палладий».