Фанаты «Зенита» поддержали команду с воды. Клуб играет при пустых трибунах

Болельщики «Зенита» подплыли вечером 16 августа на теплоходах к стадиону «Петровский», где петербуржцы принимают минское «Динамо».

Таким образом фанаты поддержали футболистов, которым приходится играть при пустых трибунах.

Отметим, судя по всему, поддержка «Зениту» помогла. Сине-бело-голубые в основное время обыграли «динамовцев» со счетом 4:0 и сравняли счет по итогам двух матчей. Теперь они поборются за право выступать в Лиге Европы в двух дополнительных таймах по 15 минут.

Напомним, матч проходит при пустых трибунах, поскольку УЕФА решило наказать «Зенит» за «бросание предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма» болельщиками во время игры с «РБ Лейпциг». Расизмом делегат УЕФА счел исполнение фанатами песни «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики» после травмы темнокожего игрока немецкой команды. Трансляция матча организована в фан-зоне на стадионе «Санкт-Петербург».