«Зенит» забил четыре мяча в ворота минского «Динамо». Команды ждет дополнительное время

Основное время ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" – "Динамо" (Минск) завершилось со счётом 4:0 в пользу петербуржцев.

Голы забили Леандро Паредес (22 минута), Кристиан Нобоа (66) и Артем Дзюба (75 и 78). Отметим, что с 72-й минуты "Зенит" играет в меньшинстве из-за удаления Паредеса за вторую жёлтую карточку.

С учетом первой встречи в Минске 9 августа счет в противостоянии стал ничейный 4:4. Таким образом, в матче будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут для выявления победителя.