Эстония отгородится от России почти за 200 млн евро

Правительство Эстонии утвердило проект строительства границы с Россией. Как пишет 16 августа EER, проект предполагает создание забора, патрульных троп, преград для животных, шлагбаумов, пограничных столбов и много другого.

Строительство должно быть завершено в 2026 году, обойдется проект в 190 млн евро. Конкурсы на строительство первых четырех участков границы протяженностью в 33 км будут проведены в ближайшее время, заявил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт. Он уточнил, что из-за изменений на строительном рынке проект будет дорожать в среднем на 7% в год. По подсчетам журналистов, общая стоимость границы достигнет 320 млн евро, учитывая также расходы на сопутствующую инфраструктуру.

Строить будут с юга на север, поскольку именно на южных участках границы сейчас наблюдается активная нелегальная миграция, а также участились случаи контрабанды.