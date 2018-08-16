Выходные в Финляндии 18-19 августа: выставки в кабаках, школа супергероев и швейцарский абсурд

Эти выходные в Финляндии порадуют долгожданным фестивалем искусств, который придёт даже в питейные заведения. Иматра будет отмечать день рождения, а в Хямеенлинне устроят средневековый фестиваль.

Jussi Hellsten / Visit Helsinki

В субботу в Финляндии ожидается от +22 до +25 градусов тепла. В воскресенье похолодает до +17 или +20 градусов Цельсия. На востоке страны возможны дожди.



17 августа в Хельсинки стартует крупнейший в Финляндии фестиваль искусств. Helsingin Juhlaviikot в этом году отмечает свое 50-летие. В течение двух недель зрителей будут удивлять цирковыми и театральными представлениями, концертами классической музыки и кинопоказами. В эти выходные на сцене Финского национального театра представят комедию абсурда Eins Zwei Drei швейцарского циркового артиста и режиссера Мартина Циммерманна.

Традиционно во время фестиваля искусство «пойдет по кабакам». В проекте Art goes Kapakka в течение 10 дней в 39 столичных ресторанах пройдут более 300 мероприятий и 36 выставок. Все они бесплатные!

18 августа в районе Каллио устроят детский фестиваль с дискотекой и школой супергероев. Веселиться будут с 10 до 16 часов.

19 августа в 14:00 состоится бесплатный концерт в парке Кайвопуйсто. Под открытым небом выступят рокеры Von Hertzen Brothers, поп-певица Майя Вилккумаа, рэперы Töölön Ketterä, а также UMO Jazz Orchestra и Paperi T.

В рамках фестиваля в кинотеатре Orion будут показывать ретрофильмы. Например, в это воскресенье на экране можно увидеть классику Диснея про Микки Мауса и Плуто.

В Суовилахти в этот уик-энд будут знакомить с африканской культурой. На фестивале Kilombo ожидаются зажигательные танцы, ритмичная музыка, ярмарка этнических товаров и традиционная еда. А в воскресенье с 18 до 21 часа возле здания Финской национальной оперы будут танцевать сальсу.

До 19 августа в музее Атенеум можно увидеть выставку «Фантастико!», посвященную истории итальянского искусства в период после Первой мировой войны. На экспозиции представлены работы Джорджо де Кирико, Карло Карра, Феличе Казорати и других мастеров.

В этот уик-энд в районе Лауттасаари (Vattuniemen puistotie, 1) проходит выставка яхт и катеров Uiva. Увидеть новинки лодочной индустрии можно будет прямо в деле – на воде. Мероприятие будет интересно и рыболовам: там представят рыбацкие лодки и снасти. Пограничная охрана Финляндии проведет показательную спасательную операцию на морском вертолете. Желающих познакомят с различными видами водного спорта – от каноинга до сапбординга. Билет для взрослых стоит 15 евро.

В Тампере в эти выходные состоится крупнейший в Северных странах фестиваль хип-хопа. На Blockfest съедутся музыканты из США, Дании и Финляндии.

В Хямеенлинне в разгаре Средневековый фестиваль, в программе которого музыка, рыцарские турниры, ярмарка и шоу фокусников. В субботу состоится концерт группы Greenrose Faire и бугурт, в котором участники будут сражаться затупленными мечами.

В Рованиеми соберутся ремесленники со всей Лапландии. С 17 по 19 августа там проходит «Старая ярмарка Рованиеми». Там будут представлены украшения из оленьей кожи и рога, а также изделия из дерева и бересты. Будут продаваться свежие ягоды и фрукты, варенье, мед и специи. В выходные рынок работает с 10 до 18 часов, вход бесплатный.

18 августа Иматра будет отмечать день города. Кульминацией праздника станет спуск воды на порогах Иматранкоски в 22:00. Паровозик Wuoksi-Wille отправится на экскурсию вокруг Вуоксы в 14:00 и в 17:00, в 12:00 на сцене Koskenparras начнется развлекательная программа, в 14:10 стартует костюмированный парад. А в 17:30 можно взять свою еду и принять участие в пикнике на площади Inkerinaukio.

А жители района Нискалампи в Иматре устроят блошиный рынок. Прогуляться по нему в поисках интересных находок и выпить кофе можно с 11 до 16 часов.

В Котке в Морском центре Велламо в субботу проведут экскурсию на русском языке. Начало в 13:00, оплачивается только входной билет.

А в Лаппеенранте в эти выходные устроят Дни русской культуры с борщом и блинами. В здании Vihreä Makasiini на территории Крепости (Kristiinankatu 6) гостей ожидает народная музыка, ярмарка с товарами из России, а также марафон русских фильмов.

В субботу на площади Катарины в крепости состоится выставка автолюбителей Лаппеенранты So-Car. Встреча клуба владельцев ретроавто Южной Карелии будет проходить с 14 до 18 часов. Вход на мероприятие бесплатный.

Хорошего отдыха!