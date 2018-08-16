СКА победил «Йокерит» в контрольном матче. Армейцы этим летом не проигрывают

Победой для петербургского хоккейного клуба СКА завершился контрольный матч против «Йокерита» 16 августа в Вантаа (Финляндия). Армейцы с Невы выиграли со счётом 3:1.

Голы у СКА забили Наиль Якупов (39-я минута), Антон Белов (51) и Андрей Кузьменко (59). Отметим также две голевых передачи Павла Дацюка. Автором единственной шайбы у «Йокерита» стал Никлас Енсен на 53-й минуте.

Эта победа стала для СКА уже пятой в пяти контрольных матчах межсезонья-2018.

Дальше по плану у петербургского клуба участие в домашнем турнире им. Н.Г. Пучкова с 23 по 27 августа. СКА встретится с «Куньлунем» (23 августа), «Авангардом» (24 августа), ХК «Сочи» (26 августа) и «Йокеритом» (27 августа).

Первый матч регулярного сезона КХЛ сезона 2018/19 СКА проведет 1 сентября в Казани против местного «Ак Барса» – действующего обладателя Кубка Гагарина.