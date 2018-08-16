Вторую фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик отпустили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы принял решение изменить 19-летней Марии Дубовик, обвиняемой по делу «Нового величия», меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом 16 августа сообщает «Медиазона».

Ранее сегодня суд отпустил под домашний арест и другую фигурантку этого дела — Анну Павликову. Об изменении меры пресечения обеим девушкам попросил накануне Следственный комитет. Судя по всему, к такому решению следователей подтолкнуло общественное возмущение. Как сообщали в СМИ, создание «экстремистского сообщества» «Новое величие» по сути курировали в ФСБ, а никаких противоправных действий активисты не совершили. При этом здоровье юных фигуранток уже было подорвано длительным содержанием в СИЗО. О том, чтобы отпустить девушек под домашний арест, просили глава СПЧ Михаил Федотов и омбудсмен Татьяна Москалькова. 15 августа в Москве и Петербурге прошел «Марш матерей» в поддержку Павликовой и Дубовик.

Отметим, по делу также проходят 8 молодых людей: Руслан Костыленков, Рустам Рустамов, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Павел Ребровский, Дмитрий Полетаев, Максим Рощин. Большинство из них также находятся в СИЗО все время следствия, однако за них пока никто активно не заступался.