Исскуство для всех: Хельсинкский фестиваль с размахом отметит 50-летие

Хельсинки на 2,5 недели погружается в искусство. Один за другим будут сменять друг друга представления мировых звёзд, а на улицах устроят более 150 бесплатных мероприятий за одну ночь.

Anna Kanevirta, Visit Helsinki

В Хельсинки 17 августа стартует крупнейший в Финляндии фестиваль искусств Helsingin Juhlaviikot, которому в этом году исполняется 50 лет. Калейдоскоп талантливых работ актёров, музыкантов, циркачей, художников, режиссёров со всего мира захватит финскую столицу на полмесяца, вплоть до 3 сентября.

Мартин Циммерманн, работающий на стыке современного цирка и физического театра, привезет на Хельсинкский фестиваль комедию абсурда в своем лучшем виде. Постановка Eins Zwei Drei 18 и 19 августа проведет зрителей по воображаемому музею, где посетители и произведения искусства могут порой меняться местами.

Танцевальная труппа Abraham.In.Motion одного из самых ярких представителей американского современного танца Кайла Абрахама 24 и 25 августа покажет хореографическую постановку Live! The Realest MC с элементами хип-хопа, основанную на истории Пиноккио, в которой режиссёр попытался ответить на вопрос: что значит быть настоящим мальчиком – или мужчиной.

Днём 19 августа в парке Кайвопуйсто состоится большой рок-поп-рэп концерт.

В Дни Хельсинкского фестиваля свой юбилей отметит большим концертом знаменитый финский дирижёр Эса-Пекка Салонен вместе с оркестром и хором Финской национальной оперы и приглашёнными звёздами.

Самый знаменитый аккордеонист Финляндии Киммо Похьонен исполнит новое сочинение под названием UltraOrgan. В этом сочинении церковный орган соединится с инструментом, придуманным самим музыкантом, «орган-аккордеоном». Концерт состоится в Церкви Микаэля Агриколы.

Одно из самых масштабных симфонических произведений в мировом репертуаре — Восьмая симфония Густава Малера — прозвучит в Доме музыки 24 августа в исполнении 340 музыкантов Симфонического оркестра Финского радио.

На протяжении всего фестиваля современные музыканты будут ежедневно выступать в шатре Huvila. Французский проект Electro Deluxe во главе с Джеймсом Копли, несмотря на название, будет зажигать 17 августа не под электронную музыку, а под задорное звучание духовых, экспериментируя в стиле ню-джаза с элементами фанка и хип-хопа.

Сезон вечеринок Huvila откроет 18 августа колумбийский диджей Killabeatmaker, сочетающий традиционную музыку своей страны с направлениями хауз и фанк.

19 августа на площадке состоится уникальный мастер-класс от одного из лучших в мире электрогитаристов Стива Вая, который начал карьеру с 1970-х годов в группе Фрэнка Заппы, а позже успел поработать с такими мастодонтами рока как Оззи Осборн и Мит Лоуф из Motörhead. Днём позже Вай даст концерт вместе с симфоническим оркестром Tapiola Sinfonietta.

В Huvila также выступит самый известный южноафриканский хор Ladysmith Black Mambazo, который представляет традиционный жанр хорового пения «исикатамия», созданный зулусами, которые работали на шахтах и фабриках.

Среди театральных представлений в программе особо выделяется кукольная постановка Meet Fred от творческой группы из Кардиффа и лондонской группы Blind Summit. В ней марионетка сталкивается с ситуациями и предрассудками мира людей, это эдакая аллегория абсурда бюрократической системы. Среди исполнителей – как профессиональные артисты театра кукол, так и умственно отсталые актеры.

На второй день Хельсинкского фестиваля откроется выставка знаменитого представителя поп-арта 1960-х, одного из влиятельнейших художников XX столетия Дэвида Хокни. В выставочном пространстве Тайдехалли покажут редко выставляемые произведения: работы, исследующие стихию воды, портреты и необычные серии графических работ художника, известного именно благодаря своей ярой цветовой палитре.

В честь 50-летнего юбилея инопланетного дома Futuro овальный объект дизайна оживят с помощью звуковой инсталляции «Пластиковое сердце». Посмотреть и послушать его можно будет в выставочном цетре WeeGee.

Дети и любители диснеевских мультфильмов увидят редкие кадры на кинопоказах по субботам и воскресеньям — в кинотеатре «Орион» будут крутить мультфильмы Уолта Диснея на пленке Technicolor 1930–1950 гг. в виде ценных 35-миллиметровых копий. Микки, Дональд Дак, Гуфи, Минни, Чип и Дейл, можно сказать, предстанут в своем первозданном виде.

Кульминацией фестиваля традиционно станет Ночь искусств 23 августа, когда улицы Хельсинки наполняются атмосферой веселья, а в разных локациях можно увидеть самые необычные проявления таланта: перфомансы, инсталляции, театральные представления и музыкальные концерты. Мероприятия бесплатные.

У железнодорожного вокзала устроит шоу танцевальный барабанный отряд, в парке Эспланады детишек будут забавлять гигантскими мыльными пузырями, на лестнице здания парламента предложат проверить свою физическую форму, объединив спорт и искусство, в Кабельном заводе театр VikArt покажет драму из бывшего Советского Союза (читайте также интервью «Фонтанки» с режиссёром театра Витором Древицким), Шведский театр предложит пройти за кулисы и примерить костюмы. Где-то будут танцевать самбу, где-то — брейк-данс, где-то — танец живота. Во дворах и в барах будет звучать опера, электронная музыка, рок и музыка других жанров. Свои программы приготовили и музеи. Выбрать что-то для себя или для детей из 150 событий можно можно на сайте Ночи искусств.

И конечно, в 21:30 в этот вечер стот быть на Сенатской площади, чтобы увидеть масштабный интерактивный перфоманс под названием The Human Net («Человеческая сеть») испанского коллектива La Fura dels Baus.

В это же время, с 17 по 25 августа, искусство пойдёт по кабакам. Это значит, что в барах и ресторанах устроят более 300 мероприятий и 36 выставок, и все они бесплатные.