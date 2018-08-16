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16.08.2018 20:46
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«Метрострой» отстоял у Смольного в суде 77 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал позицию ОАО «Метрострой» и оставил в силе постановление 13 арбитражного апелляционного суда по делу о взыскании неосновательного обогащения. На том, что при инженерной подготовке территории под строительство зеленой ветки петербургской подземки метростроители незаконно обогатились на 77 млн рублей, настаивал городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры(КРТИ). Информация об этом размещена в системе «Электронное правосудие».

В апреле 2016 года комитет обратился в арбитражный суд с иском к «Метрострою» на сумму чуть менее 77,4 млн рублей. В своем обращении истец ссылался на данные дирекции транспортного строительства(ДТС), которая установила, что подрядчик якобы частично не выполнил работы. 

«Метрострой» отказался признать требования Смольного, объясняя: в ходе исполнения контракта подрядчик передавал заказчику результат работ и не получал никаких замечаний ни по объему, ни по стоимости, ни по качеству, а акт проверки дирекции транспортного строительства не может являться документом, подтверждающим невыполнение работ по контракту.

В ноябре 2017 года суд первой инстанции встал на сторону КРТИ и по результатам судебной строительно-технической экспертизы постановил взыскать с «Метростроя» требуемую истцом сумму. Однако суд при принятии решения не учел зафиксированные экспертом работы общей стоимостью порядка 88,8 млн рублей, фактически выполненные «Метростроем».

«Метрострой» подал апелляцию, и в апреле текущего года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, сделав вывод, что выполненные ОАО работы на 88,8 млн рублей были предусмотрены контрактом и не являются дополнительными. Таким образом, суд не нашел в деятельности ОАО «Метрострой» признаков неосновательного обогащения. В мае КРТИ и ДТС подали кассационные жалобы на решение суда, однако 15 августа суд кассационной инстанции поддержал позицию ОАО «Метрострой», оставив постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в силе.

 

Справка:

Контракт на инженерную подготовку территории и разработку рабочей документации для строительства участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Беговая» был заключен в 2014 году. Сумма соглашения составила 220,7 млн рублей.

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