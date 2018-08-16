В Красном Селе начали вывоз мусора, копившегося 5 дней

Бытовые отходы в Красном Селе начали вывозить с 15 августа. Помойки на территории домов по улицам Свободы, Массальского, Юных Пионеров, Лермонтова активно росли с 10 августа, потому что местная управляющая компания ФЦ «ГЦКС» накопила более 10,5 млн рублей долга перед транспортирующим отходы АО «Автопарк №1 «Спецтранс». Без оплаты оператор отказался выполнять работу. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации Красносельского района.

«Администрацией проведено совещание с представителями ФЦ «ГЦКС» и АО «Автопарк №1 «Спецтранс» по итогам которого определен график погашения задолжности. Достигнута договоренность о вывозе мусора под гарантийные обязательства администрации с 15.08.2018. Также администрацией составлено 2 протокола об административном правонарушении. Для недопущения повторения подобной ситуации администрацией будет инициировано общее собрание жителей в многоквартиных домах, обслуживаемых ООО «ФЦ ГЦКС», по смене управляющей компании. Подобные нарушения компания допускала и ранее», – рассказал заместитель главы администрации Красносельского района Игорь Мордовкин.

У ФЦ «ГЦКС» под управлением находиться 112 домов в Красном Селе. Компания не смогла вовремя заплатить «Спецтрансу» из-за того, что её счета были заморожены по иску Водоканала. Тем не менее, в управляющей компании пообещали, что заплатят оператору на следующей неделе.