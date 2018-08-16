“Фонтанка” за 60 секунд - 16 августа

В России заканчиваются пилоты, а выпускники госучилищ не успевают дозревать. В итоге те, кто сидят за штурвалами, смертельно устают от переработок. Что будет дальше – непонятно.

В Рунете тем временем тоже ограничен полет мысли. На фоне многочисленных уголовных дел за репосты и картинки в Сети начали проклевываться первые вымогатели и шантажисты.

Пока в Госдуме думают, как избежать бунта пенсионеров путем смягчения реформы, находчивый петербургский предприниматель запустил стартап, который оденет вас, как знаменитость. С его помощью вы узнаете, где купить такой же халатик, как у Милонова, но с перламутровыми пуговицами.

Оказалось, что в Александровском парке в Петербурге уже семь лет сидит бронзовый зодчий де Томон с лицом шотландского химика Томаса Томсона. Скульптор винит во всем Википедию. Наивный человек!

В Петербурге появилась еще одна инициативная подгруппа, которая хочет провести пенсионный референдум. Осторожно, спойлер! То есть это объединение может быть спойлером объединения коммунистов.

Европейский университет, который на прошлой неделе вернул себе лицензию, начинает приемную кампанию с 21 августа.

И завершим на позитивной ноте – фигурантка «Нового величия» Аня Павликова отпущена из СИЗО и уже сегодня проведет вечер со своими близкими.