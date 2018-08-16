Начальник Генштаба ВС Украины рассказал, на что потратит выделяемые США 250 млн долларов

Украина планирует потратить 250 млн долларов военной помощи от США на медицину, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом в интервью "BBC Украина" сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Эту помощь мы получим в следующем году. Мы имеем соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также другие направления. Что именно будет учтено при распределении этой суммы – станет ясно позже", – отметил Муженко.

Ранее Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона "О бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", который предполагает выделение Украине 250 млн долл.