Зенит показал состав, которому придётся отыгрываться с 0:4

Стал известен стартовый состав футбольного клуба "Зенит" на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".

С первых минут на поле выйдут: вратарь Андрей Лунев, защитники – Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Миха Мевля и Эльмир Набиуллин, полузащитники — Эрнани, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Далер Кузяев и Александр Ерохин, нападающий — Артём Дзюба.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный. Напомним, матч начнётся в 20.00 и пройдёт на стадионе "Петровский" без болельщиков из-за дисквалификации домашней арены "Зенита". На стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове клуб организовал фан-зону. Ожидается около 7 тысяч зрителей.

Напомним, первый матч в Минске 9 августа завершился со счётом 0:4 в пользу "Динамо". Теперь для прохождения в следующий этап Лиги Европы "Зениту" нужно забивать минимум пять голов.