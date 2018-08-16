На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошел взрыв

На шахте «Обуховская» в Ростовской области произошел взрыв в результате детонации взрывчатых веществ во время работ в шахте, сообщил RNS источник в экстренных службах.

«Один человек погиб. Шахта работает в обычном режиме», — отметил он.

Шахтоуправление «Обуховская» входит в группу шахт компании УК «Гуковуголь» (входит, в свою очередь, в УК «Русский Уголь»). В июле 2012 года «Шахтоуправление Обуховская» (шахту и обогатительную фабрику) купила Донецкая топливно-энергетическая компания.