Александр Лукашенко наградил Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил орден Дружбы народов. Награду вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом 16 августа сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой", – сказано в соответствующем указе главы государства.

Также Лукашенко подписал указ о награждении генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой орденом Франциска Скорины "за особые заслуги в культурно-просветительской деятельности и значительные успехи в деле укрепления и развития белорусско-российских культурных связей".