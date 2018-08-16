Сын главы Роскосмоса Рогозина придумал ответ Маску

Генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил о планах по созданию возвращаемой ракеты-носителя. По его словам, она будет возвращаться как самолет, пишет «Интерфакс».

«Это то решение, которое мы реализуем на уровне аванпроекта. Сдали эту работу в "Роскосмос", — сказал Рогозин на авиационном форуме в Ульяновске. — У нас на морскую платформу садиться некуда. "Роскосмос" совместно с Фондом перспективных исследований поставил задачу, как сделать так, чтобы посадка была самолетного типа».

По словам Рогозина, такой проект будет достаточно сложным, так как будет летать на гиперзвуке, а садиться как самолет на дозвуковой скорости: «Это как создать новый "Буран", вся страна сейчас должна начать этим заниматься, это очень дорого и не та степень актуальности».

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей возглавляет ПАО «Ил» с мая 2017 года, сменив на этом посту Сергея Вельможкина.