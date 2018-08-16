Дотянуть до протезирования

Петербурженка Наталия Алексеевна работала всю жизнь. И даже будучи на пенсии не оставляла работу. Вынудили её уйти на отдых проблемы со здоровьем. Сейчас она ждёт квот на эндопротезирование тазобедренного сустава. Но ожидание сопровождается постоянными болями, вызванными воспалением. Врачи рекомендовали лекарство. Но оно не входит в перечень льготных. Денег на него у пенсионерки нет, а сколько ещё ждать операции – неизвестно.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит содействия в сборе средств.

Добашина Наталья Алексеевна, 61 год.

Требуется лекарственный препарат для обезболивания и улучшения подвижности тазобедренных суставов.

Стоимость 63200 руб.

Наталия Алексеевна выросла в любящей семье в самом центре Ленинграда. Жили в большущей дружной коммуналке на Казанской улице, вид из окон — прямо на Исаакиевский собор, в школу — в старинный особняк в крошечном переулке. Отец, уважаемый на заводе радиомонтажник, после пристроил дочку к себе на работу после того, как она окончила техникум.

В 90-е всё стало стремительно разваливаться. Наталия Алексеевна стала постоянной гостей на бирже труда. После ухода из жизни родителей рассчитывать пришлось только на себя. Профессий поменяла множество: работала санитаркой, переплётчицей, сортировщицей в магазине, нянечкой в детском саду.

Последнюю работу, уже будучи пенсионеркой, оставила полгода назад из-за проблем с тазобедренными суставами. «Из-за постоянных болей с каждым месяцем мне все хуже, сейчас даже прогулки с собакой — в тягость. Да что говорить, любимые босоножки не надеть. Не могу наклониться и достать рукой замочек застежки самостоятельно», – рассказывает Наталия Алексеевна.

По мнению врачей, улучшить ситуацию в ожидании квоты на эндопротезирование могут инъекции дорогостоящего препарата «Ферматрон», который устраняет боль и воспаление в суставах, увеличивает их подвижность, восстанавливает амортизирующие и защитные свойства суставной жидкости. К сожалению, это лекарство не входит перечень льготных, и государством не оплачивается. Купить его самостоятельно пенсионерка не в состоянии. Наталия Алексеевна очень рассчитывает на нашу поддержку и верит в лучшее.

Помочь Наталии Алексеевне можно на странице БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/164/.