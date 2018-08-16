"Наруководил своей командой, тренеришка". Радимов троллит наставника минского "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов опубликовал в Инстаграме фотографию с главным тренером минского "Динамо" Сергеем Гуренко, сопроводив ее ироничным комментарием. Через полтора часа сине-бело-голубые встретятся с минчанами в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

– Уф, и жаркий вечерок предстоит... "Зенит" – "Динамо Минск"! Вдобавок еще и этот неприятнейший тренер-вражина – Сережа Гуренко! Да-да, именно из-за него мы улетели в Минске 4:0! Наруководил своей командой, тренеришка... Ну а мы с Серегой сдружились еще в Сарагосе. А если не о спорте – очень рад его видеть и желаю удачи! Но только не в игре с "Зенитом", – написал Радимов в Инстаграме.

Напомним, первый матч между этими командами завершился разгромным поражением петербургского клуба со счетом 0:4.