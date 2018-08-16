После трагедии в Генуе болгарский премьер призвал отремонтировать все мосты в стране

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что республике необходимо найти способ провести одновременный ремонт всех мостов, чтобы предотвратить трагедию, которая на днях произошла в Италии.

«С тех пор, как мосты в Болгарии были построены, их не ремонтировали в районах автотрасс. У нас есть мосты выше 120 метров. В настоящий момент мы занимаемся их укреплением, а также согласно плану осуществляем капитальный ремонт автомагистралей Тракия и Витния», – цитирует 16 августа премьер-министра Болгарии Бойко Борисова издание Sofia Globe.

Он призвал сделать так, чтобы в Болгарии не произошла трагедия, подобная той, что случилась в Генуе на севере Италии.

Напомним, около ста метров пролета моста Моранди на трассе А-10 в Генуе рухнули утром 14 августа. Число жертв трагедии исчисляется несколькими десятками. В Италии объявили, что проверят все старые мосты и тоннели после этого обрушения. Прокурор заявил, что эксперты предупреждали о возможном крушении моста еще несколько лет назад.