Единороссы отремонтировали крышу карельских пенсионеров, лишь бы те сняли с нее баннер с губернатором

Карельские пенсионеры нашли способ перекрыть прохудившуюся крышу бани, постелив на нее предвыборный баннер с губернатором Артуром Парфенчиковым. Журналисты онлайн-журнала "Черника" случайно увидели главу региона, грустно выглядывающего между двумя приколоченными досками и написали об этом. Новость подхватили другие СМИ, в результате чего заволновалась местное отделение "Единой России".

Единороссы позвонили в редакцию под видом изготовителей баннеров и попытались узнать локацию. Но журналисты назвали лишь район – Пудожский. Депутаты обыскали все поселения и в итоге нашли лик Парфенчикова на бане в лесном поселке Кривцы.

Владельцы постройки, пенсионеры Тарасовы объяснили визитерам, что у них нет денег на железо, а губернатора хватит на несколько сезонов. Издание сообщает, что единороссы железо пожилой паре не предложили, но привезли рубероид и наняли рабочих, которые перестелят крышу.

В феврале 2017 года Владимир Путин назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности губернатора республики. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин увидел в его назначении «двойной перст Божий».

Напомним, уроженец Карелии 52-летний Артур Парфенчиков в 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова вместе с нынешним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. С 2006 по 2007 год руководил Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и был главным судебным приставом города. С 2008 года возглавлял ФССП.