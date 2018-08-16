Почти 400 детей пострадали в ДТП в Петербурге с начала года

Четыре ребёнка погибли и 372 пострадали в результате 347 ДТП в Санкт-Петербурге за период с января по июль 2018 года. Об этом 16 августа сообщил на пресс-конференции «Безопасность детей на городских улицах» старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по городу и области Андрей Козак.

Получается, что каждый день на дороге получает травмы один, а чаще два ребёнка. Для наглядности цифры можно сравнить, например, со школьным классом в 30 человек: за первые семь месяцев в больницы попали больше чем 12 таких классов.

ГИБДД констатирует ухудшение ситуации с «детскими» авариями. Так, показатели роста ДТП с детьми-пешеходами двузначные. В Санкт-Петербурге в 169 ДТП (+19% к показателю за аналогичный период прошлого года) 1 ребёнок погиб и 173 пострадали (+23%), в основном это дети 12 – 14 лет. В Ленинградской области в 55 ДТП (+13%) пострадали 53 ребёнка (+11%) и три погибли, в основном от 7 до 12 лет. Самые частые причины этих ДТП – нарушения на регулируемых пешеходных переходах, а также обоюдная вина – и водителя, и пешехода.

Растёт число ДТП с детьми-нарушителями. Большинство из них – велосипедисты. В Санкт-Петербурге в 102 ДТП (+29%) пострадали 103 ребёнка (+29%), в Ленинградской области в 47 ДТП (+24%) были травмированы 44 (+19%) и погибли трое (+100%), рассказал Козак.