«Богемия» получила инженерное оснащение

ПАО «Группа ЛСР»

Строительство дома бизнес-класса «Богемия», который «Группа ЛСР» возводит в Московском районе, подошло к финальной стадии.

Полностью завершено инженерное наполнение дома, активно идет благоустройство. «Богемия» готова на 77%, и уже в сентябре дом предстанет во всем своем великолепии.

На сегодняшний день выполнено подключение водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Заканчивается монтаж навесного вентилируемого фасада, идет работа по подключению электрических сетей как подводящих, так и внутренних. На 90% выполнено устройство кровли и остекление оконных проемов. Идет благоустройство придомовой территории: скоро здесь появятся яркая детская площадка, гостевая парковка, скамьи для отдыха, кустарники и газоны.

Жилой дом бизнес-класса «Богемия» «Группа ЛСР» строит рядом с Московским проспектом, на тихой Смоленской улице. Дополнительные бонусы – по соседству зеленый Смоленский сквер, до метро «Фрунзенская» всего 5 минут пешком, а до исторического центра – 15 минут неспешной прогулки. Дом искусно вплетен в окружающий пейзаж и сочетает в себе черты разных эпох: от дореволюционной эстетики до советского конструктивизма.

«Группа ЛСР» предусмотрела обязательные для этого класса недвижимости опции: закрытая территория и продуманная система безопасности, благоустроенный зеленый двор и подземный паркинг, высокое качество инженерии и красивые парадные в стиле ампир. Небольшое число квартир гарантирует приватность. Просторные квартиры «Богемии» демонстрируют проверенные традиции сталинского домостроения: высокие потолки, большие окна, а также европейские тенденции в области дизайна — гардеробные, хозяйственные помещения, несколько санузлов. Важное преимущество - квартиры с террасами, из окон которых открываются захватывающие виды на Петербург.

На данный момент в «Богемии» можно приобрести одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 43 до 161 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 120 000 рублей.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Дом бизнес-класса «Богемия» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/bogemiya/documents/