Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, рассказал о своей жизни

Водитель автобуса «Икарус», в ДТП с которым погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой 15 августа 1990 года, впервые за долгое время поговорил с журналистами, сообщает 16 августа «Пятый канал».

Цоя не стало 28 лет назад. На своём «Москвиче» он врезался в пассажирский автобус под Ригой: по официальной версии, уснул за рулём и на большой скорости вылетел на встречную полосу, где ехал «Икарус».

Водитель автобуса Янис Фибигс не пострадал. После ДТП он был признан невиновным, но все эти годы несёт груз той трагедии.

«Я стараюсь не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь», – рассказывает Фибигс.

Раз в год он приезжает к памятнику на месте аварии. Всегда по вечерам, когда разъезжаются поклонники творчества Цоя.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде и прожил здесь большую часть жизни.