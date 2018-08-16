В Финляндии обнаружены останки советских лётчиков

Карельские поисковики провели полевые работы на местах крушения сбитых советских бомбардировщиков на островах озера Саймаа на востоке Финляндии, в результате чего им удалось обнаружить останки четырёх пилотов. Об этом 16 августа сообщает «Карелинформ».

Один из самолётов СБ-2 72-го скоростного бомбардировочного авиаполка врезался в скалу в Рантасалми. С помощью номерных деталей самолёта установили и личности обнаруженных там же двух членов экипажа.

Второй самолёт, подбитый противником, начал разваливаться ещё в воздухе. Останки двух пилотов с него нашли на берегу озера в Хярмяниеми. По рассказам местных жителей, один из членов экипажа прыгнул с парашютом, но парашют не раскрылся. По всей видимости, лётчик упал на соседний остров, местонахождение его могилы еще предстоит выяснить.

Среди находок также есть остатки кожаных курток, летного шлема, пряжки от парашютов, монеты 1935 и 1940 года, алюминиевая аптечка, корпуса от часов.

Останки членов советского авиаполка захоронят на воинском мемориале «Курган Славы» в Виллагоре 8 сентября.

Ранее сообщалось, что российские поисковики обнаружили этим летом останки 24 красноармейцев в финском Кухмо.