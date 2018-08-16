Депутат муниципалитета «Княжево» отдал долг в 5 миллионов и избавился от уголовного дела

Кировский районный суд Петербурга 15 августа закрыл уголовное дело в отношении Александра Бобыря, депутата муниципалитета «Княжево» и гендиректора «Жилкомсервиса №3 Кировского района», видно по картотеке суда. Народному избраннику вменяли злостное уклонение от выплаты долга в 5,2 млн рублей. Однако он вернул деньги и отделался штрафом.

Александр Бобырь с 2014 года возглавляет «ЖКС № 3 Кировского района». Организация накопила долги перед «ТГК-1». При этом, несмотря на решение арбитража, жилкомсервис не расплачивался с энергетиками, а тратил деньги на иные цели, установили приставы. В отношении Александра Бобыря, как гендиректора ЖКС, возбудили уголовное дело по статье 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Дело пробыло в суде меньше месяца. 15 августа Александру Бобырю назначили судебный штраф – 100 тысяч рублей.

Между тем пока идут разбирательства «ЖКС №3 Кировского района» накопил новый долг перед «ТГК-1» почти в 9,8 млн рублей, уточнили «Фонтанке» в теплоснабжающей организации.

Банк данных судебных приставов хранит информацию еще об одном «жилищном» долге Александра Бобыря – перед «ЖКС №1 Кировского района». Этот жилкомсервис он возглавлял до 2014-го года. Новому руководству удалось доказать, что Александр Бобырь, в должности гендиректора ЖКС, принес предприятию 10,3 млн рублей убытков.

В «Княжево» Бобырь возглавляет комиссию по благоустройству и экологии. По образованию военный врач, работал в рекламном агентстве, коммунальным хозяйством на разных должностях руководит с 2009 года. В депутаты на выборах-2014 Александра Борисовича выдвинула «Единая Россия». Ее же «золотые кренделя» привели к проверке еще одного депутата-многостаночника Дмитрия Козлова. На сентябрьских выборах 2016 года муниципалитет, входящий в 17-й избирательный округ, участвовал в «каруселях» на глазах корреспондента «Фонтанки».